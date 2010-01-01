Отремонтируйте свой принтер у компании «MakTorg» с гарантией в 1 год и продолжайте наслаждаться совершенством печати

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Бесплатная доставка по Алматы в течение 1 дня
Бесплатный выезд за сломанной техникой или картриджами для заправки
Забираем и привозим назад отремонтированную оргтехнику и картриджи
Поставляем товары во все города Казахстана от 2 до 5 дней
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Ремонт оргтехники
Ремонт картриджей
Заправка картриджей
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Оплата наличными
Оплата банковской картой
Киви кошелек
Оплата на расчетный счет
Kaspi Gold карта
- Оперативная доставка в течение 3-5 дней по Казахстану
- Бесплатная доставка по Алматы
- Бесплатный выезд за сломанной техникой или картриджами для заправки
Основана в 1998 году
Ежегодно продаем более 50 000 единиц продукции
Картриджи "МАК" - фирменные картриджи компании
Поставляем товар во все города Казахстана
100 партнеров
10 брендов, свыше 3000 товарных позиций в наличии
Оставьте заявку, и мы пришлем Вам полный каталог нашей продукции
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г. Алматы, ул. Кокорай 2а, оф. 111а,
угол пр. Рыскулова, БЦ "МАССАГЕТ"
+7 (727) 266-55-12
+7 707 747-11-28
mak@mak.kz
г. Астана, Бейбитшилик 18/1
+7 707 447-17-89
mak@mak.kz
Головной офис г.Алматы
ул.Кокорай 2а, оф. 111а,
угол.пр. Рыскулова, БЦ Массагет
Получение товара, заказ и оплата.
Офис г. Астана
улица Бейбитшилик 18/1, ТД Сервер,
Центральный вход, цокольный этаж (рядом магазин PUCHA)
Получение товара, заказ и оплата.
Пункт выдачи г. Усть-Каменогорск
Ул. Бажова 78а.
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.
Пункт выдачи г. Актобе
Ул. Молдагуловой, 33.
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.
Пункт выдачи г. Караганда
Ул. Гоголя 64 (это район магазина Юбилейный и цветочного рынка)
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.
Пункт выдачи г. Павлодар
Ул. Астана, 119 , (вход со стороны АЗС МОНОЛИТ) ,этаж 2, кабинет 3.
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.
Пункт выдачи г. Шымкент
ул.Бейбитшилик д.8 кв.51
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.
Пункт выдачи г. Семей
Ул. Ауэзова, 41 , (Вывеска СервисЦентр)
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.
Пункт выдачи г. Уральск
Ул. Пойменная, 2Б , (Район рынка «Алтын Алма» напротив Nissan Центра)
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.