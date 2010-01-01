Отремонтируйте свой принтер у компании «MakTorg» с гарантией в 1 год и продолжайте наслаждаться совершенством печати

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Оставьте заявку и наш мастер бесплатно произведет диагностику поломки прямо в Вашем офисе

*Ваши данные в безопасности и не будут переданы в третьи руки

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Преимущества "Maktorg"

Бесплатная доставка по Алматы в течение 1 дня

Бесплатный выезд за сломанной техникой или картриджами для заправки

Забираем и привозим назад отремонтированную оргтехнику и картриджи

Поставляем товары во все города Казахстана от 2 до 5 дней

Каталог товаров

Лазерные картриджи
Тонеры
Чернила
Комплектующие
Бумага

Еще больше товаров в нашем интернет-магазине

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Услуги

Ремонт оргтехники

Ремонт картриджей

Заправка картриджей

Оставьте заявку, и наш мастер бесплатно приедет
и продиагностирует поломки прямо в Вашем офисе

*Ваши данные в безопасности и не будут переданы в третьи руки

Способы оплаты

Оплата наличными

Оплата банковской картой

Киви кошелек

Оплата на расчетный счет

Kaspi Gold карта

Доставка

- Оперативная доставка в течение 3-5 дней по Казахстану

- Бесплатная доставка по Алматы

- Бесплатный выезд за сломанной техникой или картриджами для заправки

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О компании "Maktorg"

1998

Основана в 1998 году

50 000

Ежегодно продаем более 50 000 единиц продукции

МАК

Картриджи "МАК" - фирменные картриджи компании

РК

Поставляем товар во все города Казахстана

100

100 партнеров

3000+

10 брендов, свыше 3000 товарных позиций в наличии

Поставляем продукцию ведущих мировых производителей

Оставьте заявку, и мы пришлем Вам полный каталог нашей продукции

*Ваши данные в безопасности и не будут переданы в третьи руки

Контакты

Алматы
Астана
Пункты самовывоза

г. Алматы, ул. Кокорай 2а, оф. 111а,
угол пр. Рыскулова, БЦ "МАССАГЕТ"

+7 (727) 266-55-12
+7 707 747-11-28

mak@mak.kz

г. Астана, Бейбитшилик 18/1

+7 707 447-17-89

mak@mak.kz

Головной офис г.Алматы ул.Кокорай 2а, оф. 111а, угол.пр. Рыскулова, БЦ Массагет
Получение товара, заказ и оплата.

Офис г. Астана улица Бейбитшилик 18/1, ТД Сервер, Центральный вход, цокольный этаж (рядом магазин PUCHA)
Получение товара, заказ и оплата.

Пункт выдачи г. Усть-Каменогорск Ул. Бажова 78а.
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.

Пункт выдачи г. Актобе Ул. Молдагуловой, 33.
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.

Пункт выдачи г. Караганда Ул. Гоголя 64 (это район магазина Юбилейный и цветочного рынка)
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.

Пункт выдачи г. Павлодар Ул. Астана, 119 , (вход со стороны АЗС МОНОЛИТ) ,этаж 2, кабинет 3.
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.

Пункт выдачи г. Шымкент ул.Бейбитшилик д.8 кв.51
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.

Пункт выдачи г. Семей Ул. Ауэзова, 41 , (Вывеска СервисЦентр)
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.

Пункт выдачи г. Уральск Ул. Пойменная, 2Б , (Район рынка «Алтын Алма» напротив Nissan Центра)
Только получение товара, заказ и оплата через головной офис г. Алматы.

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