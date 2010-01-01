Отремонтируйте свой принтер у компании «MakTorg» с гарантией в 1 год и продолжайте наслаждаться совершенством печати

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политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нашей компании. Поэтому мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как используется и хранится Ваша информация. Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите нам, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним. От Вас может быть запрошено предоставление персональной информации в любой момент, когда Вы связываетесь с нами.

Какую персональную информацию мы собираем

Когда Вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая Ваше имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем Вашу персональную информацию

Персональная информация позволяет нам сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях. Время от времени мы можем использовать Вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений. Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей: проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг. Если Вы принимаете участие в розыгрыше призов или конкурсе, мы можем использовать информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения

В соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РК. Мы также можем раскрывать информацию о Вас, если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка или иных общественно важных случаях. В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности, включая административные, технические и физические для защиты Вашей персональной информации от утраты, кражи и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение Вашей конфиденциальности на уровне компании

Чтобы убедиться, что Ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.